Pakistan'daki Avm Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 26'ya Çıktı

Güncelleme:
Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan büyük yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Yangında 74 kişi ise kayboldu.

KARAÇİ, 21 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de alışveriş merkezinde çıkan büyük yangında binanın hasar gören bir kısmı, 20 Ocak 2026.

Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de çok katlı alışveriş merkezinde çıkan büyük yangında hayatını kaybedenlerin sayısı salı günü itibarıyla 26'ya yükselirken, 74 kişiden ise hala haber alınamıyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

