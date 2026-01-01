Pakistan'da yeni yıl kutlamalarında havaya açılan ateş sonucu 25 kişi yaralandı

Pakistan'ın Karaçi kentinde yeni yıl kutlamaları esnasında havaya açılan ateş sonucu 25 kişi yaralandı.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, Karaçi'de yeni yıl kutlamalarında havaya ateş açılması yaralanmalara neden oldu.

Korangii, Golimar, Five Star ve New Sabzi Mandi bölgelerinde havaya açılan ateşler sonucu toplam 25 kişi yaralandı.

Yaralananların 6'sının kadın, 2'sinin ise çocuk olduğu belirtildi.

Polis, kentin çeşitli bölgelerinde havaya ateş açtığı belirlenen 56 şüphelinin yakalandığı açıkladı.