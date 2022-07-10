Karaçi'de Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı KARAÇİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de şiddetli yağışın ardından insanlar ve araçlar sel suları altında kalan yolda ilerliyor, 9 Temmuz 2022. KARAÇİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de şiddetli yağışın ardından insanlar ve araçlar sel suları altında kalan yolda ilerliyor, 9 Temmuz 2022. Yerel medyanın Cumartesi sabahı bildirdiğine göre, kentte son üç günde muson yağmurlarının yol açtığı çeşitli kazalarda 14 kişi yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Xinhua / Güncel Pakistan Karaçi Güncel Haberler

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