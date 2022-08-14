Haber : Karaçi'de Pakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlamalarında 35 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaçi'de Pakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlamalarında 35 kişi yaralandı

 - Güncelleme:
Karaçi'de Pakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlamalarında 35 kişi yaralandı

Pakistan'ın Karaçi şehrinde ülkenin 75'inci bağımsızlık yıl dönümü kutlamalarında 5'i kadın 35 kişi mermiyle yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde ülkenin 75'inci bağımsızlık yıl dönümü kutlamalarında 5'i kadın 35 kişi mermiyle yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin çeşitli noktalarında Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlarla ateş edildi.

Yetkililer, kutlamalarda silahların ateşlenmesi sonucu Karaçi genelinde 5'i kadın 35 kişinin yaralandığını kaydetti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Pakistan Karaçi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title