Karaçi'de Pakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlamalarında 35 kişi yaralandı Pakistan'ın Karaçi şehrinde ülkenin 75'inci bağımsızlık yıl dönümü kutlamalarında 5'i kadın 35 kişi mermiyle yaralandı. Pakistan'ın Karaçi şehrinde ülkenin 75'inci bağımsızlık yıl dönümü kutlamalarında 5'i kadın 35 kişi mermiyle yaralandı. Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin çeşitli noktalarında Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlarla ateş edildi. Yetkililer, kutlamalarda silahların ateşlenmesi sonucu Karaçi genelinde 5'i kadın 35 kişinin yaralandığını kaydetti. Güncel AA / Muhammet Nazım Taşcı Pakistan Karaçi Güncel Haberler

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