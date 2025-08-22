Karaçi'de Havai Fişek Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 34 Yaralı

İSLAMABAD, 22 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin liman kenti Karaçi'de perşembe günü bir havai fişek fabrikasında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı.

Cuma günü yerel basına açıklamalarda bulunan hastane yetkilileri yaralıların farklı hastanelerde tedavi gördüğünü ve en az 5 kişinin durumunun kritik olduğunu belirtti.

Polis yetkilileri yangının fabrikada havai fişek üretiminde kullanılan hammaddelerin bulunduğu depoda kısa devre sonucu çıktığını söyledi. Yangının neden olduğu büyük patlamada çevredeki binaların ve araçların ciddi hasara uğradığı kaydedildi.

Devlete ait Rescue 1122 kurtarma ekibinin sözcüsü Hassaan Ul Haseeb Khan, Xinhua'ya verdiği demeçte kurtarma çalışmalarının son aşamada olduğunu ve yangını söndürmek için en az 10 itfaiye aracı ile itfaiye merdiveninin kullanıldığını söyledi.

Polis, olayla ilgili soruşturma yürütmek üzere bir komite kurulduğunu belirtti.

Sind Eyalet Başbakanı Murad Ali Shah, yetkililerden yangının tamamen kontrol altına alınmasını istedi.