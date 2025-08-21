Karaçi'de Havai Fişek Deposunda Yangın: 2 Ölü, 33 Yaralı
Pakistan'ın Karaçi kentinde bir havai fişek deposunda çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'deki havai fişek deposunda yangın çıktı.
Acil durum müdahale ekiplerinden Hassaanul Haseeb Khan, yangının yaklaşık yüzde 70'inin kontrol altına alındığını belirtti.
Sağlık yetkilisi Summaiya Syed, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel