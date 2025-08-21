Karaçi'de Havai Fişek Deposunda Yangın: 2 Ölü, 33 Yaralı

Güncelleme:
Pakistan'ın Karaçi kentinde bir havai fişek deposunda çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Acil durum müdahale ekiplerinden Hassaanul Haseeb Khan, yangının yaklaşık yüzde 70'inin kontrol altına alındığını belirtti.

Sağlık yetkilisi Summaiya Syed, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
