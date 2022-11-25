Karaçi'de Geleneksel Pakistan Güreşi Turnuvası

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi'de düzenlenen yerel bir turnuvada geleneksel Sindhi Malakhra güreşi yapan güreşçiler görülüyor, 24 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

KARAÇİ, 25 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın Karaçi kentine giderseniz Malakhra güreşini izlemeden dönmeyin!

Malakhra, uzun bir geçmişe sahip Sindhi formunda bir güreş türü. Güreş, her iki güreşçinin rakibinin beline kıvrımlı bir bez bağlamasıyla başlıyor ve güreşçiler maç boyunca bu bezi tutarak rakibini yere devirmeye çalışıyor. Malakhra, Pakistan'da erkekler arasında yaygın bir spor.

İyi seyirler!

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi'de düzenlenen yerel bir turnuvada geleneksel Sindhi Malakhra güreşi yapan güreşçiler görülüyor, 24 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi'de düzenlenen yerel bir turnuvada geleneksel Sindhi Malakhra güreşi yapan güreşçiler görülüyor, 24 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi'de düzenlenen yerel bir turnuvada geleneksel Sindhi Malakhra güreşi yapan güreşçiler görülüyor, 24 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi'de düzenlenen yerel bir turnuvada geleneksel Sindhi Malakhra güreşi yapan güreşçiler görülüyor, 24 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi'de düzenlenen yerel bir turnuvada geleneksel Sindhi Malakhra güreşi yapan güreşçiler görülüyor, 24 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi'de düzenlenen yerel bir turnuvada geleneksel Sindhi Malakhra güreşi yapan güreşçiler görülüyor, 24 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi'de düzenlenen yerel bir turnuvada geleneksel Sindhi Malakhra güreşi yapan güreşçiler görülüyor, 24 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)