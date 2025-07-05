Karaçi'de Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 16'ya Yükseldi

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Pakistan'ın Karaçi kentinde çöken 5 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya ulaştı. Daha önce 'tehlikeli' olarak sınıflandırılan bina, arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde çöken 5 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Karaçi'de 1974'te inşa edilen ve daha önce "tehlikeli" olarak sınıflandırılan 5 katlı bina, dün çöktü.

Yetkililer, dün 10 bugün ise 6 olmak üzere 16 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bina enkazından 8 kişi kurtarılırken, göçük altında yaklaşık 20 kişinin daha bulunduğu öngörülüyor.

Çöken binanın yakınındaki yapılar tedbir amacıyla tahliye edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif de can kayıplarından dolayı üzüntü duyduklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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