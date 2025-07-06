Karaçi'de Çöken Bina Faciasında Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi

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Karaçi'de çöken beş katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 27 oldu. Enkazda yapılan kurtarma çalışmalarında 15 kadın ve 3 çocuğun da aralarında bulunduğu cenazeler çıkarıldı.

İSLAMABAD, 6 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın güney liman kenti Karaçi'de çöken beş katlı binada enkazdan çıkarılan yeni cenazelerle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Devlete bağlı kurtarma ekibinin sözcüsü Hasan Han, Xinhua'ya pazar günü yaptığı açıklamada ölü sayısını teyit ederek kurtarma çalışmalarının son aşamada olduğunu ve bina enkazının büyük bölümünün kaldırıldığını söyledi.

Hayatını kaybedenler arasında en az 15 kadın ve 3 çocuğun bulunduğunu söyleyen Han, 3 kişinin durumunun kritik olduğunu da sözlerine ekledi.

48 saatten fazla süren operasyon sırasında enkazı temizlemek için ağır makineler ve modern ekipmanlar kullanıldı.

Yerel yetkililer, çöken binanın 30 yıllık olduğunu ve daha önce tehlikeli olarak işaretlendiğini belirtti.

Olayı soruşturmak üzere üst düzey bir komite oluşturuldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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