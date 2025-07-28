Karaçi'de Çinli Mühendislerin Yaralanmasına Bağlantılı 3 Militan Etkisiz Hale Getirildi

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Pakistan Terörle Mücadele Dairesi, Karaçi kentinde 2024 yılında Çin vatandaşı mühendislerin yaralanmasıyla bağlantılı olarak 3 militanı etkisiz hale getirdi. Operasyon, saldırıyı planlayan militanın da aralarında bulunduğu Pakistan Talibanı üyelerini hedef aldı.

Pakistan Terörle Mücadele Dairesi (CTD), Karaçi kentinde Kasım 2024'te Çin vatandaşı iki mühendisin yaralandığı saldırıyla bağlantılı 3 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Dawn gazetesinin haberine göre, CTD yetkilileri, Karaçi'nin Manghopir bölgesinde terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Açıklamada, Kasım 2024'te Çinli mühendislerin hedef alındığı saldırıyı planladığı belirlenen bir militanın bu operasyon kapsamında etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Operasyonda militanın 2 yardımcısının da etkisiz hale getirildiğini aktaran yetkililer, söz konusu üç kişinin Pakistan Talibanı (TTP) üyeleri olduğunu ifade etti.

Karaçi'deki bir tekstil fabrikasında 5 Kasım 2024'te iki Çin vatandaşı mühendis, özel güvenlik görevlisi tarafından silahla vurularak yaralanmıştı.

Olayın ilk belirlemelere göre mühendisler ile güvenlik görevlisi arasında çıkan tartışma sonucu meydana geldiği ancak asıl nedenin belirlenmesi için ayrıntılı soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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