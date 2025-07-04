Karaçi'de Bina Çöktü: 10 Ölü, 8 Yaralı

Pakistan'ın Karaçi kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Geo News'in haberine göre, Karaçi kentinde 1974'te inşa edilen ve daha önce "tehlikeli" olarak sınıflandırılan 5 katlı bina çöktü.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise enkazdan yaralı kurtarıldığını bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran yetkililer, 25'e yakın kişinin henüz enkaz altında olduğunu kaydetti.

Yetkililer, çöken binanın yakınlarındaki binaların da önlem amaçlı tahliye edildiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif ise can kayıplarından dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti.