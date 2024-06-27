Karaçi'de Aşırı Sıcak Hava Dalgası: 25 Kişi Hayatını Kaybetti

KARAÇİ, 27 Haziran (Xinhua) -- Kurtarma ekipleri ve yerel medya tarafından Salı günü verilen bilgilere göre, Pakistan'ın güneyinde yer alan liman kenti Karaçi'yi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle, son üç gün içinde en az 25 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi güneş çarpması nedeniyle hastanelere kaldırıldı.