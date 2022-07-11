Karaçay Şelalesi'nde düşüp yaralanan kişi ekiplerce kurtarıldı Osmaniye'de Karaçay Şelalesi'nde düşerek ayağı kırılan vatandaş, AFAD ve UMKE ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı. Osmaniye'de Karaçay Şelalesi'nde düşerek ayağı kırılan vatandaş, AFAD ve UMKE ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı. Piknik için merkeze 4 kilometre uzaklıkta bulunan Karaçay Şelalesi'ne giden M.G, (49) kayalıklarda dengesini kaybederek düştü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Ambulansın kara yoluyla ulaşamaması üzerine AFAD ve UMKE'den yardım talep edildi. Ayağı kırıldığı belirlenen M.G, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu ambulansa teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Osmaniye Karaçay AFAD Güncel Haberler

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