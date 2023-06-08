KARACAÖREN ŞELALESİ SAĞANAKLA COŞTU

SAMSUN'da, Karacaören Şelalesi, hafta başında etkili olan sağanağın ardından gürül gürül akmaya başladı.

Salıpazarı ilçesindeki Karacaören Şelalesi, yağan yağmurlarla coşkusunu artırdı. İlçeye 11 kilometre mesafede, çevresindeki ormanda Kayın, Kızılağaç, Gürgen, Kestane, Taflan, gibi Karadeniz bitki kuşağına ait ağaçlar bulunan şelale, sağanak sonrası daha coşkulu akmaya başladı. Düşüsü yaklaşık 92 metre olup su miktarı mevsimsel olarak belirgin farklılık gösteren Karacaören Şelalesi, doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yağmurlarla daha da coşkun akan şelalede, 92 metreden dökülen suyun ahengi ziyaretçilere fotoğraflık görüntüler sunuyor. (DHA)