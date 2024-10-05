Üye Girişi
Haberler

Karacadağ Pirincinin Hasadı Başladı

Karacadağ Pirincinin Hasadı Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Derik ilçesindeki coğrafi işaretli Karacadağ pirincinin hasadı başladı. Çeltik üreticileri, yüksek verim beklediklerini ve Avrupa ülkelerinden sipariş aldıklarını belirtti.

MARDİN'in Derik ilçesinde coğrafi işaretli tarım ürünleri listesinde bulunan Karacadağ pirincinin hasadı başladı.

Derik ilçesine 35 kilometre mesafedeki kırsal Şerifli Mahallesi'nin bulunduğu Karacadağ bölgesinde ekilen, kentin coğrafi işaretli tarım ürünleri listesinde bulunan Karacadağ pirincinin hasadı başladı. Hasadı yapılan pirinçlerin kurutma işleminin ardından fabrikalara götürülerek paketleneceğini belirten Derik Çeltik Üreticileri Temsilcisi Faysal Yılmaz, "Kırsal mahallemiz Karacadağ eteklerinde olduğu için yıllardan beridir çeltik ekiyoruz, Çeltik için su göledimiz 1978 yıllarında atalarımız tarafından devlete bildirilerek inşa edilmiş bir gölettir. Devletin verdiği imkanlarla kısıtlı da olsa çeltik alanında çeltik ekiyoruz. 920 dekarlık çeltik alanında, ismi Şerifbaba olan göletten ekim yapıyoruz. Ektiğimiz çeltikte sadece işçilerle bunu biçiyoruz. Erkek işçiler biçtikten sonra kadın işçiler bunları topluyor, çeltikleri alana serip kurutma makinasını kullanmadan kurutuyor. Kurutma işleminden sonra Diyarbakır'daki iki fabrikadan birine paketlemek için götürüyoruz" dedi.

'AVRUPA ÜLKELERİNDEN DE TALEP VAR'

Bu yıl 420 ton verim beklediklerini belirten Yılmaz, "Her nisan ayının 20'inde ektiğimiz çeltiği 120 günlük sulamadan sonra, yani 20 Ekim'e kadar biçiyoruz. Geçen sene 120 civarında kadınlı ve erkek işçiler hasat yaparken, bu sene yaklaşık 100 erkek ile 60'a yakın kadın işçilerle hasadımızı yapıyoruz. Geçen sene 920 dekarlık alandan 400 ton civarında verim elde ettik. Bu sene 420 ton verim elde edeceğimizi düşünüyoruz. Çeltiğimizin tonu 27 bin liraya fabrikaya veriyoruz, fabrika bize tohumunu 40 bin liraya veriyor. Çeltik alanımız yüksek rakımlı olduğu için serin oluyor, siyah taşların olduğu alanda çeltik pirincin tadı da bir başka oluyor. Bu pirincimizi yiyen her sene istiyor. 1 bardak pirince 3 bardak su ile yapılıyor. Avrupa'nın birçok ülkesinden Almanya, İsviçre ve Norveç gibi ülkelerden sipariş verenler ve bizden pirinç isteyenler oluyor. Gönül ister ki Ülkemizde de bu pirincimizin tanıtılması ve önerilmesidir" dedi.

Pirinç üreticilerinden Nizameddin Pirinçioğlu da, üretilen pirincin minerallerinin yüksek olduğunu belirterek, "1978'den beridir bu bölgemizde dedelerimizden kalma Karacadağ pirincini ekiyoruz. Her yıl Nisan ayında saha olarak açıyoruz. Ekim aylarında da biçme dönemine giriyoruz. Bu bölge baki ve doğal bir bölge olduğu için ne bir fabrika nede bir araç gereç, yani demir girmez. O yüzden mineralleri yüksek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Ekonomi Güncel Çeltik Mardin Tarım Derik

Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

Evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı

50 bine yakın insan öldükten sonra İsrail'e "Dur" dedi

 CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim

CHP lideri, Erdoğan'ı açık açık uyardı: Yapmazsan ifşa ederim
Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik

En tepedeki isim lafı dolandırmadan itiraf etti: Mafyaya yenildik
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! CANLI maç izle! (HATAYSPOR TRABZONSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 eKİM Hatayspor Trabzonspor maçı nereden izlenir? HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? Hatayspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Hatayspor Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Real Madrid Villarreal CANLI İZLE şifresiz! La Liga Real Madrid Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Hatayspor Trabzonspor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Hatayspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Al Nassr Al Orubah CANLI İZLE şifresiz! Suudi Arabistan Pro Lig Al Nassr Al Orubah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Sporting Lisbon Casa Pia CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Ligi Sporting Lisbon Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Inter Torino CANLI İZLE şifresiz! Serie A Inter Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Şanlıurfaspor Y.Malatyaspor CANLI İZLE şifresiz! Trendyol 1. Lig Şanlıurfaspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Fatih Karagümrük Sakaryaspor CANLI İZLE şifresiz! Trendyol 1. Lig Fatih Karagümrük Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?
title