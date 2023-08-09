Şanlıurfa ve Diyarbakır sınırında bulunan Karacadağ Bal Ormanı'nda gece çıkan yangın, sabah saatlerine doğru kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına bölge halkı ile askerler de müdahalede bulundu. Yangın, yapılan başarılı çalışma sonucunda sabah saatlerine doğru kontrol altına alınarak, soğutma işlemleri devam ediyor.

Karacadağ bal Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa ve Diyarbakır sınırında bulunana Karacadağ Bal Ormanında gece çıkan yangın, sabah saatlerine doğru kontrol altına alındı.

Karacadağ bölgesinde bulunan Siverek, Viranşehir ve Diyarbakır sınırlarında bulunan Bal ormanında gece geç saatlerinde öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı, yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına bölge halkı ile askerlerde müdahalede bulundu.

Yapılan başarılı çalışma sonucunda yangın sabah saatlerine doğru kontrol altına alınarak, soğutma işlemleri devam ediyor.