KARACABEY, BURSA (AA) - Salçalık domateste Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 40'ının karşılandığı Karacabey ovasında domates fidesi ekimleri başladı.

Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fide ekimine katılan Belediye Başkanı Ali Özkan, tarlada çiftçileri ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, hayırlı bir sezon olması temennisinde bulundu.

Üreticilere bol kazançlı bir sene dileyen Özkan, "Karacabey ovasında tarımsal faaliyetler devam etmekte. Salçalık domatesin Türkiye'deki yüzde 40'ı Karacabey'in verimli topraklarında yetişiyor. Burada yetiştirilen domatesler, Karacabey'de kurulu olan salça fabrikalarımıza gönderiliyor, işleniyor ve elde edilen salçalar hem iç pazarda hem dış pazarda ihracatı yapılarak pazarlara arz ediliyor." ifadelerini kullandı.

Özkan, pandemi nedeniyle küresel anlamda yaşanan tedarik sıkıntısına değinerek, "Karacabey ve ülkemizdeki çiftçilerin olumsuz şartlarla karşılaşmadan, hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz. Sezon sonunda emeklerinin, beklentilerinin karşılığını ziyadesiyle alırlar. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Bu noktada da devlet-millet olarak birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. Bu işler hem ticari faaliyet hem de milli bir faaliyet." açıklamasında bulundu.

Çiftçi Semih Bektaş da 120 günlük bir serüvenin ilk başlangıç gününde olduklarını belirterek, "Zor bir yıl. Maliyetler açısından yüksek girdili bir yıl. Allah hepimizin sonunu hayır etsin, inşallah muvaffak oluruz. Ağustosun 10'u gibi hasat başlar. Kazasız, belasız bir sezon geçirmek dileğiyle." değerlendirmesinde bulundu.