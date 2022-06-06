Karacabey Öğretmenler Parkında çalışmalar son aşamada - Haberler

Tamamlandığında, kentin yeni cazibe merkezi olması beklenen Öğretmenler Parkında yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Hamidiye Mahallesinde yer alan Öğretmenler Parkı'nda son olarak, 1500 m2 alanda 2 adet dev oyun grubu, 1 takım 9'lu fitness seti, 1 takım barfiks seti ve mantar kafe ile şirinler, sevimli kahramanlar Madagaskar, Temel Reis, Safinaz, Kabasakal gibi figürlerin de yer aldığı fiber oyuncakların montajı tamamlandı. Ayrıca farklı bitki çeşitlerinin yer aldığı 2000 adet fidan dikimi yapıldı.

Belediye Başkanı Ali Özkan da bölgeye giderek, çalışmaları yerinde inceledi.

Bambaşka görünüme kavuşuyor

Öğretmenler Parkı'nda yürütülen çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini müjdeleyen Başkan Ali Özkan,"Öğretmenler Parkını çağın standartlarına uygun, modern yüzüyle ilçemize kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce atıl bir mekan görünümündeyken, yaptığımız çalışmalar neticesinde burası Karacabeylilerin gurur duyacağı, gözde bir mekân haline getirildi. Tüm çalışmalar tamamlandığında çok sayıda aromatik bitki türü sayesinde Öğretmenler Parkının adeta botanik bir bahçe görünümüne kavuşacak. İnşallah en kısa sürede buradaki çalışmaları da tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

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