Bursa'da kaza yapan zırhlı araçtan kaybolan altınlara dair iz bulunamadı

Güncelleme:
Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçen hafta kaza yapan zırhlı araçtaki kaybolan altınların bulunması için yürütülen soruşturma sürüyor. 22 Ocak'ta meydana gelen kazada, zırhlı araçtan kaybolan 8 külçe altınla ilgili detaylı arama çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçen hafta kaza yapan zırhlı araçta yapılan incelemeler tamamlandı.

İzmir-İstanbul Otoyolu Karacabey Canbaz mevkisinde 22 Ocak'ta Bursa'ya altın sevkiyatı yaparken kaza yapan zırhlı araçtan kaybolan altınlarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazanın ardından bir depoya çekilerek yapılan detaylı aramalarda kaybolduğu iddia edilen 8 külçe altının izine rastlanamadı.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca altınların bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

E.Ö. (21) idaresindeki 16 BPN 077 plakalı altın yüklü zırhlı araç, 22 Ocak'ta İzmir-İstanbul Otoyolu Karacabey Canbaz mevkisinde bariyere çarpmıştı. Kazada sürücü ile araçtaki R.T. (30) ile V.T. (48) yaralanmıştı. Taşınan 1000'er gramlık 11 külçe altından 3'ü araç içinde yapılan aramalarda bulunmuştu. Diğer 8 külçe altının bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
500

