Karacabey'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde sazlık alanda çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sazlık alanda çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı İkizce Mahallesi'nde sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yakındaki makilik alana da sıçrayan yangın nedeniyle ihbar üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
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