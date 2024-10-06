Karacabey'deki Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Karacabey ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Yiğithan HÜYÜK- Memetcan YEŞİLBAŞ- Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa),