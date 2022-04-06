Karacabey'de ulaşıma engel olan yapı ortadan kaldırıldı

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Karacabey Sırabademler Mahallesi, Şükrü Keskin Sokak'ta yer alan ve bulunduğu konum itibariyle yola taşarak yolun daralmasına sebep olan yapı, önceki gün Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi ekipleriyle birlikte yıkıldı.

Kamulaştırılarak yıkıldı

1975 yılında yapıldığı belirtilen yapı yıllarca ulaşıma engel teşkil etmiş ve sıkça şikâyet konusu olmuştu. Tüm bunların sonunda, 494 m2'lik 2 katlı binanın kamulaştırması Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Bu kapsamda Karacabey Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri binanın yıkılarak ortadan kaldırılmasını sağladı.

Karacabey'i daha da güzelleştirmek için yorulmak yok

Yıkıma katılan Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Kentimizi bazen yaparak, bazen yıkarak güzelleştirmek gerekiyor. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yıllardan beri bize ilettikleri ve çözüm bekledikleri bir sorundu bu yapı. Bir kısmı yola taşan bina sebebiyle ulaşım akıbete uğradı, onun oradan kaldırılması gerekiyordu. Büyükşehir Belediyemize yaptığımız müracaat neticesinde burası için kamulaştırma kararı çıktı, bedelleri ödendi ve ekipler tarafından yıkım faaliyeti yapıldı. Ben bu katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye BaşkanımızSayın Alinur Aktaş'a teşekkür ederim. Karacabey'i daha da güzelleştirmek için yorulmak yok yola devam" dedi.

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