Karacabey'de Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

Karacabey ilçesinde, İzmir'den tatilden dönen ailenin bulunduğu aracın tıra arkadan çarptığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler arasında aynı okulda sıra arkadaşı olan iki genç kız da bulunuyor.

Karacabey ilçesinde, İzmir'den tatilden dönen ailenin bulunduğu aracın tıra arkadan çarptığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bursalı Çalışkan ailesinden baba Orhan Çalışkan (46), eşi Serpil Çalışkan (40), kızları Ceyda Çalışkan(16) aynı otomobilde can verirken hayatını kaybeden Ceyda Vatansever(16) in ise ailenin büyük kızı Ceyda Çalışkan'ın lise arkadaşı olduğu yaz tatilini İzmir'de arkadaşı ve ailesiyle birlikte geçirdiği öğrenildi. Okudukları okulda sıra arkadaşı oldukları öğrenilen adaş genç kızların sonlaarı da geçirdikleri kazada aynı oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza; Bursa - İzmir karayolu üzeri Bursa istikameti Karacabey'in Uluabat Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Bursa - İzmir karayolundan Bursa yönüne seyreden Orhan Çalışkan'ın (46) kullandığı 16 KPD 36 plakalı araç, Uluabat Mahallesi'nde park halinde bulunan ve içerisinde Harun T.'nin (42) uyuduğu 35 BDJ 710 plakalı çekiciye bağlı 35 AJN 345 plakalı dorseye arkadan çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine polis, jandarma, 112 sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. 16 KPD 36 plakalı araçtakiler sıkıştıkları yerden Karacabey itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılırken, otomobil sürücüsü Orhan Çalışkan (46), eşi Serpil Çalışkan (40), kızları Ceyda Çalışkan (16) ve arkadaşı Ceyda Vatansever'in (16) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçtan yaralı olarak kurtarılan Zümral Şengün (17) ve sürücü Orhan Çalışkan'ın oğlu Ramazan Batın Çalışkan (14) ise olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni savcının olay yeri incelemesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası tek şeritten ilerleyen trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, yol kenarına tır ve kamyonların parkları neticesinde bu tür kazaların sürekli yaşandığını belirten vatandaşlar tepki göstererek, yetkililerin duruma el atmalarını istedi.

Tatilden geriye son fotoğrafları kaldı

Kazanın ardından cenazeleri Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan Orhan Çalışkan (46), eşi Serpil Çalışkan (40), kızları Ceyda Çalışkan(16) aynı otomobilde bulunan Ceyda Vatansever(16) daha sonra Bursa Adli Tıp Kurum Morguna götürüldü. Adli Tıp Kurumundaki otopsi raporunun ardından ailesine teslim edilen 17 yaşındaki Ceyda Vatansever'den geriye arkadaşı ile birlikte tatilde çekindiği son fotoğrafı kalırken, cenazesinin Yunuseli Mahallesi'ndeki Akyıldız Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Hamitler Kent Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Sınıf arkadaşı ve ailesiyle birlikte tatile giden Ceyda Vatansever, aynı otomobilde can verdiği sınıf arkadaşı Ceyda Çalışkan ile aynı sonu yaşadı. Genç kızlardan geriye birlikte çektirdikleri tatil fotoğrafları kaldı.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Orhan Çalışkan ile eşi Serpil Çalışkan ve kızları Ceyda Çalışkan'ın cenazeleri de Karacabey Devlet Hastanesi Morgundan alınarak Bursa Adli Tıp Morguna getirildi. Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Çalışkan ailesinin 3 ferdinin de yarın Zafer Mahallesi Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Erdoğan Köy Mezarlığında toprağa verilecekleri öğrenildi. Öte yandan Çalışkan ailesinin acı haberi ikamet ettikleri Zafer Mahallesi Namık Kemal Caddesindeki komşularını da yasa boğdu. - BURSA