Karacabey'de TIR Kazasında Hayatını Kaybeden Aile Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen TIR kazasında hayatını kaybeden Orhan Çalışkan, eşi Serpil Çalışkan ve kızları Ceyda Çalışkan bugün gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Kazada yaralanan diğer kişiler ise hastanede tedavi altına alındı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, yol kenarında park halindeki TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Orhan Çalışkan (46), eşi Serpil Çalışkan (40) ve kızları Ceyda Çalışkan (16) bugün gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Fabrika işçisi olan Orhan Çalışkan'ın, mesai çıkışında, çocuklarının isteği üzerine günübirlik tatil için İzmir'in Çeşme ilçesine gittiği ve direksiyon başında uyuduğu için kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kaza, dün saat 05.30 sıralarında Bursa-Balıkesir kara yolunun 60'ıncı kilometresindeki Uluabat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ailesi ve kızının 2 arkadaşıyla birlikte günübirlik olarak İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'ya giden Orhan Çalışkan, 16 KPD 36 plakalı otomobiliyle dönüş yolundayken park halindeki, sürücüsü Harun Tanrıverdi'nin (42) içinde uyuduğu 35 BDJ 710 plakalı TIR'a çarptı. Kazada Orhan Çalışkan, eşi Serpil Çalışkan, kızı Ceyda Çalışkan, oğlu Ramazan Batın Çalışkan (14) ile kızının arkadaşları Ceyda Vatansever (16) ve Zümral Şengün (17) araç içinde sıkıştı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Orhan Çalışkan ile eşi Serpil Çalışkan, kızı Ceyda Çalışkan ve Ceyda Vatansever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Zümral Şengün ile Ramazan Batın Çalışkan, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ceyda Vatansever, dün Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Akyıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verilirken, Orhan, Serpil ve Ceyda Çalışkan için bugün merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi Zafer Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ceyda Çalışkan'ın okul arkadaşları da katıldı. Tabutları arka arkaya koyulan baba, anne ve kızları, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na defnedildi.