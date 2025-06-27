Karacabey'de Şalvar Gecesi Havai Fişekleri Yangına Neden Oldu

BURSA'nın Karacabey ilçesinde 'şalvar gecesi' eğlencesinde atılan havai fişekler yangına otluğu tutuşturdu. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Karacabey ilçesine bağlı Ovaesemen köyünde şalvar gecesi eğlencesinde atılan havai fişekler nedeniyle çıktı. Eğlencede atılan havai fişekler yan taraftaki otluğa düştü. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köy halkı ve ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.