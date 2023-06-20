Karacabey'de peş peşe trafik kazaları: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Tırın kontrolden çıkması sonucu meydana gelen ilk kazada malzemeler yola saçıldı. İkinci kazada ise taksi yoldaki malzemelere çarptı. Yaralılardan biri kurtarılamadı.