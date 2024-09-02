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Karacabey'de Otomobil Kazası: 6'sı Çocuk 12 Kişi Yaralandı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, 6'sı çocuk toplamda 12 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 6'sı çocuk, 12 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Bursa-Çanakkale kara yolu 92'nci kilometresinde meydana geldi. Karacabey'den Bandırma yönüne giden Bigem S. (55) idaresindeki 34 ECR 085 plakalı otomobile, kavşaktan Çavuşköy istikametine dönmek istediği sırada Bandırma yönünden gelen Kenan Ö.'nün (37) kullandığı 17 SN 440 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki otomobil yol kenarına savruldu. Kazada, sürücüler ile 34 ECR 085 plakalı otomobildeki Meltem S. (49) ile diğer araçtaki Gonca A. (34), Gülper Ö. (39), Muhammet Kayra Ö. (12), Simge Ö. (8), Umay A. (8), Mete Yaşar A. (5), Ecrin Ö. (8), Sena Ö. (29) ve Mehmet Ö. (11) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Karacabey ve Bandırma devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olası bir kazaya karşı güvenlik önlemi alınan yolda, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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