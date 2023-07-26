Karacabey'de Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şahmelek Mahallesi'ndeki fıstık çamı ağaçlandırma sahasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 23 personelle müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.