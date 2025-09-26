Karacabey'de Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Bursa'nın Karacabey ilçesinde Ekmekçi Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel