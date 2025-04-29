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Karacabey'de Motosiklet Kazası: 28 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Karacabey'de Motosiklet Kazası: 28 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobile çarpan motosiklet sürücüsü Umut Koç (28) kaza sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Umut Koç (28), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karacabey ilçesi kırsal Bakırköy Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Koç yönetimindeki 16 AHH 444 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ş.Ü. (34) idaresindeki 16 BNZ 029 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletten savrulan Umut Koç yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Koç, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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