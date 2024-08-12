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Karacabey'de kaza: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2 çocuk ve 2 yetişkin yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.10 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolu Harmanlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa istikametine seyir halinde olan Cihan Özden (39) idaresindeki 34 KOS 024 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halindeki Erdoğan Yeşilvöz (38) yönetimindeki 06 AE 5388 plakalı otomobile arkadan çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Cihan Özden ile araçta bulunan Merve Özden (34), çocukları Mila (6) ve Parla Özden (2) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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