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Karacabey'de kaybolan yaşlı adamın cesedi köprü altında bulundu

Karacabey'de kaybolan yaşlı adamın cesedi köprü altında bulundu
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde 11 gündür kayıp olan 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu'nun motosikletiyle köprüden düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Eroğlu'nun cesedi Yolağzı Mahallesi'nde köprü altında bulundu.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, 11 gündür haber alınamayan Nur Cemil Eroğlu'nun (68), motosikletiyle köprüden düşüp, hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Karacabey'in Ovaesemen Mahallesi'nde yaşayan Nur Cemil Eroğlu, 3 Ekim'de saat 12.00 sıralarında oğlu E.E. ile telefonda konuştuktan sonra, yakınları bir daha kendisinden haber alamadı. Arama çalışmaları sonuç vermeyen aile, 6 Ekim'de jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye arama faaliyetleri için AFAD, Jandarma Asayiş ve Komando timleri, arama-kurtarma derneklerinden İHH ve KUMDAK ekipleri sevk edildi. Toplam 13 araç, 54 kişilik ekip, 2 dron ve 3 köpek, Eroğlu'na ulaşmak için Ovaesemen Mahallesi'nde arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri, derelerde botlarla arama yaptı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalarda dronla mahalle etrafı ve göl çevresi de tamamen tarandı. Ancak çalışmalardan sonuç alınamadı.

KAZA İHBARI GELİNCE CESEDİ BULUNDU

Bu sabah, saat 08.00 sıralarında Yolağzı Mahallesi'nde bir kişinin yol kenarındaki köprü altında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Köprü altında kırmızı motosikletin yanında hareketsiz yatan kişinin Nur Cemil Eroğlu olduğu belirlendi. Ailesinin de olay yerinde teşhis ettiği Eroğlu'nun, ilk incelemeye göre motosikletiyle köprüden düşüp, kaza sonucu öldüğü üzerinde duruluyor. Eroğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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