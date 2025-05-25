Karacabey'de Kamyonet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Karacabey'de Kamyonet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde kontrolsüz bir kamyonetin park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve bir yolcu yaşamını yitirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin park halindeki araçlara çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Uluabat Mahallesinde meydana geldi. Mehmet İraz (42) yönetimindeki 35 KRB 42 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 10 UC 145 plakalı çekici ve 10 AJS 968 plakalı römorka arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyonette sıkışan sürücü Mehmet İraz ve araçtaki Muhammet Rehvani'nin (29) yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarılan 2 kişinin cansız bedeni, Karacabey Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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