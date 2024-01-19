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Karacabey'de firari hükümlü yakalandı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine konuldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine konuldu.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürdü.

Ekipler, hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan U.Ç'yi (35) düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karacabey Bursa Güvenlik Cezaevi Suç Hukuk Güncel Haberler

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