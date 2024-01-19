Karacabey'de firari hükümlü yakalandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine konuldu.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine konuldu.
Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürdü.
Ekipler, hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan U.Ç'yi (35) düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.