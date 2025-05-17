Karacabey'de Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Karacabey'de Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Karacabey ilçesinin kırsal Bayramdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serdar B. idaresindeki 16 BYN 85 plakalı minibüs ile Dündar Efe (62) yönetimindeki 16 TG 120 plakalı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonet sürücüsü Dündar Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan minibüs sürücü Serdar B. ve araçtaki Ömer E. ise ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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