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Karacabey'de Arap koşu tayları açık artırmayla satıldı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Tarım İşletme Harası'nda yetiştirilen 55 Arap koşu tayı açık arttırma usulüyle satıldı. Satışlardan 25 milyon 780 bin lira gelir elde edilirken, ihalenin en pahalı tayı 3 milyon 500 bin liraya satılan 'Uzunköprü' isimli safkan Arap tayı oldu.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, Tarım İşletme Harası'nda yetiştirilen 55 Arap koşu tayı açık arttırma usulüyle satıldı. Satışlardan 25 milyon 780 bin lira gelir elde edilirken, ihalenin en pahalı tayı 3 milyon 500 bin liraya satılan 'Uzunköprü' isimli safkan Arap tayı oldu.

Karacabey Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) ihale usulüyle satışa çıkarılan 73 Arap koşu tayından 55'i alıcı buldu. Arap tayları 50 bin lira ile 3 milyon 500 lira arasında değişen fiyatlarda satın alındı. İhalenin en pahalısı tayı Hasan Altunbaş tarafından 3 milyon 500 bin liraya satılan 'Uzunköprü' isimli 2 yaşındaki erkek tay oldu. 'Uzunköprü'yü, Memduh Ateş'in 1 milyon 600 bin liraya satın aldığı 'Gürgökbey' isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ve Ali Kaya'nın 1 milyon 550 bin liraya satın aldığı 'Nevşehir Beyi' isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı izledi. Satışlardan 25 milyon 780 bin lira gelir elde edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uzunköprü Karacabey Bursa Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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