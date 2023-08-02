Karacabey Belediyesi Aşure Günü'nde halka aşure ikram etti

Karacabey Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Aşure Günü dolayısıyla ilçe halkına aşure ikramında bulundu. Meclis üyeleri ve ilçe yöneticilerinin de yer aldığı etkinlikte, birlik ve beraberlik öne çıktı.

Karacabey Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Aşure Günü dolayısıyla ilçe halkına aşure ikramında bulundu. Meclis üyeleri ve ilçe yöneticilerinin de yer aldığı etkinlikte, birlik ve beraberlik öne çıktı.

Ömer Matlı Kapalı Pazaryerinde çeşme önünde gerçekleşen etkinlikte, vatandaşlara kendi eliyle aşure ikram edenBaşkan Ali Özkan, etkinlik boyunca vatandaşlarla birlikte hem aşure yedi hem de uzun uzun sohbet etme imkanı buldu. Meclis üyeleri ve ilçe yöneticilerinin de yer aldığı etkinlikte, birlik ve beraberlik öne çıktı.

Aşure ikramı ve Muharrem ayı dolayısıyla bir açıklamada bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Muharrem ayı,İslam alemi açısından çok önemli bir zaman dilimidir.'Güzellikler şehri' Karacabey'imizde, 'bereketin simgesi' olan Aşure Günü etkinliğinde vatandaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Tabi aşure berekettir, paylaşmaktır, gelenektir. Aşure etkinliğimizin, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. Özkan ayrıca İslam aleminin de birlik ve beraberliğinin daim olmasını temenni etti.

Öte yandan, Karacabey'deki Aşure Günü etkinliğine ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. - BURSA