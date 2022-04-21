Karacabey, Badminton İşitme Engelliler Milli Takım kampına ev sahipliği yaptı

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Yaklaşık 10 gün süren kampta, sporcular ve antrenörleri ilçenin doğal ve turistik yerlerini gezip incelerken, Karacabeyli Badminton Takımı sporcuları da Milli Takım ile birlikte antrenman yapma imkânı buldu.

Karacabey, 21.04.2022 – Karacabey Belediye spor bünyesinde yeni kurulan İşitme Engelliler Badminton Takımı, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen müsabakalarda ilçemizi gururla temsil etmişlerdi. Bu yıl Milli Takım seçmelerinden dönen Karacabeyli sporcular, yeni kurulmalarına rağmen elde ettikleri başarıyla göz doldurmuşlardı.

Bunun yanında, geçtiğimiz aylarda Kütahya'da yapılan Türkiye Şampiyonası sonrası başarı elde ederek Milli Takıma alınan sporcularla birlikte, Badminton İşitme Engelliler Milli Takımı ikinci kampını Karacabey'de gerçekleştirdi.

Milli Takım Antrenörleri Ertan Özkan, Murat Altun ve Bircan Arslan gözetiminde gerçekleşen 10 günlük kamp, sporcular ve antrenörleri açısından son derece keyifli geçti.

Badmintonda önemli mesafe kat edildi

Karacabey Belediye spor İşitme Engelliler Badminton Takım Antrenörü Niyazi Civelekoğlu yaptığı açıklamada, "Milli Takım kampının Karacabey'de olması iyi oldu. Karacabey'deki sporcularımız da onlarla birlikte antrenman yapma imkânı buldu. Karacabey'de Badmintona yeni başladık ama güzel yol kat ediyoruz. Önümüzdeki müsabakalardan çok daha iyi sonuçlarla döneceğimize inanıyorum" dedi.

Karacabey'in spora olan ilgisi takdir ediliyor

Karacabey'de gerçekleşen Milli Takım kampına, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural da ziyarette bulundu. Kampa gelerek sporcu ve antrenörlerle görüşen Vural, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'la da bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, nazik ev sahipliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vural, Karacabey'in spora olan ilgi ve alakasını da takdir ettiklerini belirtti.

Destek ve yatırımlar devam edecek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, "İşitme Engelliler Badminton Milli Takımını Karacabey'de ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özkan, "Bizlerin spora olan ilgisinin en güzel örneği, göreve gelmeden önce ilçemizde 100'lerle temsil edilen aktif sporcu sayısı, bugün itibarıyla 10 bini aştı ve bu sayı günden güne artıyor. Elbette bu çalışmalarımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da dikkatini çekti ve en nihayetinde aldığımız hibe ve desteklerle, spor ve gençlerimiz için daha büyük yatırımlar yapma imkânı bulduk. Spor salonları, spor sahaları ve Gençlik Merkezimiz bunların en güzel örneği. Tüm bunların yanında, Karacabey Belediyespor Badminton İşitme Engelliler Takımı bizim ayrıca üzerinde durduğumuz bir dal. Engelsiz bir yaşam sporla da mümkün. Bunun en güzel örneği bu sporcularımız. Bu zamana dek olduğu gibi bundan sonrada spora olan destek ve yatırımlarımız devam edecek" dedi.

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