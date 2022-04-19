Karacaali'ye Yeterli Su İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde açtığı sondajların bağlantısını yapmak için de yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Sarıgöl'ün Karacaali Mahallesinde saniyede 4 litre verime sahip yeni bir sondaj kuyu Su açıldı. Sondajın mahalleye yeni inşa edilen 200 tonluk içme suyu deposuna bağlantısının yapılması noktasında da 400 metrelik hat döşeme çalışması gerçekleştirildi. Yapılacak elektrik bağlantı işinin ardından sondajdan depoya su verilmeye başlanacak.

Karacaali'nin alt ve üstyapısı da tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Karacaali Mahallesinde 10 kilometre içme suyu ve 12 kilometre de kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen çalışmalar kapsamında 55 bin metrekare kilit parke ve bordür taşı uygulaması da yapıldı. Ayrıca mahalleye 200 metreküp kapasitesinde yeni bir içme suyu ve daha sağlıklı bir çevre için foseptik de kazandırıldı

"Çalışmalardan çok memnunuz"

Mahalle Muhtarı Adem Kır, "Çalışmalardan çok memnunuz. Allah emeği geçenlerden bin kere razı olsun. Su sıkıntısı yaşıyorduk. Şimdi bu sıkıntımız MASKİ'nin çalışması ile son buluyor. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün Karacaali'ye çok büyük öneme sahip yatırımlar yaptı. Alt ve üstyapımız yenilendi. Cengiz Başkanımıza hizmetleri nedeniyle sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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