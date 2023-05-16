Karaca yavruları, bulundukları noktaya geri bırakılınca annelerine kavuştu

DÜZCE'de tarlada bulunup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen 2 karaca yavrusu, alındıkları noktaya konunca bir süre sonra gelen annelerine kavuştu.

Ahmet Şahin ile Hüseyin Arslan, tarlalarında buldukları 2 karaca yavrusunun kaybolduğunu düşünüp, başka hayvanların zarar vermemesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Çalışma başlatan ekipler, anneyi bulmak için yavruları yeniden tarlaya getirdi. Ekipler, burada fotokapan kurup, yavruları takibe aldı. Takip edilen karacalar, bir süre sonra gelen annelerine kavuştu; o anlar fotokapana yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mayıs-Haziran dönemi, yaban hayatın en hassas hayvanlarından olan karacaların yoğun üreme dönemidir. Bu dönemde karacaların doğal yaşam alanlarından uzak durmaya özen gösterelim. Doğada bulduğumuz yavru karacaları almayalım. Çünkü yavrular, annelerinden ayrı kaldıklarında yaşamaları imkansız denecek kadar zorlaşmaktadır" denildi.