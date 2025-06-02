Karaca Araç Camına Çarptı, Sürücü Hayvanı Önceliklendirdi

Karaca Araç Camına Çarptı, Sürücü Hayvanı Önceliklendirdi
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Artvin'in Borçka ilçesinde, bir karaca karayoluna inerek seyir halindeki bir aracın camına çarptı. Araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü, hayvanın iyi olmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Karaca aracın camına böyle çarptı: O anlar kamerada

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde karayoluna inen bir karaca, seyir halindeki bir aracın camına çarptı. Olayda araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü, "Araç önemi değil hayvana bir şey olmasın" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Borçka ilçesine bağlı Güreşen Köyü'nden Hopa istikametine seyir halinde olan Erol Ok idaresindeki araç, Muratlı Barajı mevkiine geldiği sırada karayoluna çıkan bir karacayla karşılaştı. Hayvana çarpmamak için yavaşlayan sürücü, bir süre karacanın yolun ortasında ilerlemesini izledi.

Ancak karşı yönden gelen bir aracın selektör yapıp korna çalmasıyla karaca paniğe kapılarak ani bir refleksle geri dönüp aracın ön camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın camı kırıldı, karaca ise dağlık alana doğru kaçarak gözden kayboldu.

Kaza sonucu araçta maddi hasar oluşurken, sürücü Erol Ok olayı şu sözlerle anlattı:

"Borçka'ya doğru ilerlerken bir anda karaca yolun ortasında belirdi. Dörtlüleri yakıp yavaşladım. Karşıdan gelen aracın kornaya basmasıyla hayvan ürküp üzerime zıplayarak cama çarptı. Ormana doğru kaçtı. Durumu iyiydi. Aracımda küçük çaplı hasar var ama önemli değil, hayvanın iyi olması sevindirici" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH BÜYÜK - Güncel
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