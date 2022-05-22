Karaburun ve Dikili'de makilik yangını - Haberler

Karaburun ve Dikili'de makilik yangını

İZMİR - İzmir'de Karaburun ve Dikili ilçelerinde makilik ve ormanlık alanlarda yangın ihbarları üzerine iki bölgeye de ekipler sevk edildi.

İzmir'de Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü Karaburun Orman İşletme Şefliğine, Gerence Körfezi civarında makilik alan yangını ihbarı geldi. İhbar üzerine alana 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 helikopter sevk edildi. Öte yandan Bergama Orman İşletme Müdürlüğü Dikili Orman İşletme Şefliğine de baraj mevkiinde orman yangını ihbarı yapıldı. Alana 1 helikopter kaldırılırken, ekip sayıları artırıldı ve toplam 10 arozöz ile 4 su tankeri sevk edildi. İki bölgede de rüzgarın yoğun olduğu ve yangına kısa sürede müdahale edilmeye başlandığı bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel