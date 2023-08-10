Karaburun Sahili'nde Hortum Oluştu

ARNAVUTKÖY'e bağlı Karaburun Sahili'nde 19.30 sıralarında hortum çıktı. Karaya oldukça yakın bir noktada oluşan hortum bir süre sonra etkisini kaybetti. Hortumun oluştuğu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.