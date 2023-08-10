Üye Girişi
Haberler

Karaburun Sahili'nde Hortum Oluştu

Güncel Haberler

ARNAVUTKÖY'e bağlı Karaburun Sahili'nde 19.30 sıralarında hortum çıktı. Karaya oldukça yakın bir noktada oluşan hortum bir süre sonra etkisini kaybetti. Hortumun oluştuğu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

ARNAVUTKÖY'e bağlı Karaburun Sahili'nde hortum çıktı. Karaya oldukça yakın bir noktada oluşan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Karaburun Sahili'nde 19.30 sıralarında hortum çıktı. Karaya oldukça yakın bir noktada oluşan hortum bir süre sonra etkisini kaybetti. Hortumun oluştuğu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title