Karaburun Sahili'nde Hortum Oluştu
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ARNAVUTKÖY'e bağlı Karaburun Sahili'nde 19.30 sıralarında hortum çıktı. Karaya oldukça yakın bir noktada oluşan hortum bir süre sonra etkisini kaybetti. Hortumun oluştuğu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
ARNAVUTKÖY'e bağlı Karaburun Sahili'nde hortum çıktı. Karaya oldukça yakın bir noktada oluşan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Karaburun Sahili'nde 19.30 sıralarında hortum çıktı. Karaya oldukça yakın bir noktada oluşan hortum bir süre sonra etkisini kaybetti. Hortumun oluştuğu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel