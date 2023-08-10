İstanbul Karaburun Sahili'nde etkili olan rüzgar hortuma neden oldu. Sahilde çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karaburun Sahili'nde hortum cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - İstanbul Karaburun Sahili'nde etkili olan rüzgar hortuma neden oldu. Sahilde çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da rüzgar etkili olmaya devam ediyor. Karaburun Sahili'nde ise artan rüzgar nedeniyle akşam saatlerinde hortum çıktı. Denizin tam ortasında çıkan hortum, görenleri şaşırttı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, denizin ortasında hortumun çıktığı görülüyor.