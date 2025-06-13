Karaburun'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Arazinin dağlık olması ve rüzgar nedeniyle zorluklar yaşanıyor. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını önlerken, 2 ev zarar gördü.

İzmir'in Karaburun ilçesindeki orman yangınına; AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahale sürüyor. Arazinin dağlık olması ve kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanıyor. Bölgedeki beton santral fabrika çalışanları ile vatandaşlar da bireysel araçları ve tankerler ile söndürme çalışmalarına destek veriyor. Jandarma, Manal Koyu çevresinde anonslarla evlerini boşaltmaları konusunda uyarıyor. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasının önüne geçildi. Alevler nedeniyle biri metruk 2 ev zarar gördü. Öte yandan yanan orman, havadan görüntülendi.

Haber: Kadir ÖZEN / KARABURUN (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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