Karaburun'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Küçükbahçe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
