KARABURUN'DA DEV DALGARA ALDIRIŞ ETMEDEN DENİZE GİRDİLER

ARNAVUTKÖY Karaburun Sahili'nde yasaklanmasına rağmen dev dalgalara meydan okuyarak denize girenler, tehlikeye davetiye çıkardı. Denizdeki gençlerin ölümle burun buruna geldiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Rüzgarın saatte 50 kilometre hıza ulaştığı, gün boyu denize girişlerin yasaklandığı Karaburun Sahili'nde uyarılara aldırış etmeyenler, dev dalgalara rağmen denize girdi. Dev dalgaların arasında kaybolan gençler, kıyıya çıkmak için dakikalarca uğraştı. Sahilde görevli cankurtaranlar, dalgaların arasında zor durumda kalanları kurtarmak için zamana karşı yarıştı.

Dalgaların arasından çok sayıda kişiyi çıkararak boğulmaktan kurtaran cankurtaranlar, olası bir facianın da önüne geçti. Sudan etkilenen 2 kişi, ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, tüm yaşananlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel