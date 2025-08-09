Karaburun'da Batan Teknedeki 3 Vatandaş Kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Karaburun açıklarında batan teknedeki 3 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında batan teknedeki 3 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karaburun açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu gezi teknesinin su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alınması üzerine bir sahil güvenlik helikopteri ve 2 sahil güvenlik botunun derhal olay yerine sevk edildiğini belirtti.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda deniz yüzeyinde tespit edilen 3 vatandaşın bilinci açık şekilde kurtarılarak Çeşme sahil güvenlik iskelesinde 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildiğini ifade eden Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığını tebrik etti.

