Karaburun açıklarında metal cisim bulundu
ARNAVUTKÖY, Karaburun açıklarında avlanan balıkçılar denizde metal cisim buldu. Teknelerine bağladıkları cismi barınağa çeken balıkçılar, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler patlayıcı madde şüphesiyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
ARNAVUTKÖY, Karaburun açıklarında avlanan balıkçılar denizde metal cisim buldu. Teknelerine bağladıkları cismi barınağa çeken balıkçılar, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler patlayıcı madde şüphesiyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.