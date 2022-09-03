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Karabüklü öğrenciler, Erasmus programı kapsamında Makedonya'ya gidecek

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Karabüklü öğrenciler, Erasmus programı kapsamında Makedonya'ya gidecek

Vali Fuat Gürel, Erasmus programı kapsamında 4-11 Eylül'de Makedonya'ya gidecek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Fuat Gürel, Erasmus programı kapsamında 4-11 Eylül'de Makedonya'ya gidecek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Karabük Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel ile İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Gürel, programda yaptığı konuşmada, Karabük'ün eğitim başarısı noktasında, Türkiye'de ilk üçe giren bir il olduğunu söyledi.

Karabük'ün geçmişten bu yana eğitimine önem veren bir şehir olduğunu belirten Gürel, "Bu başarıyı sürekli hale getirmemiz önemli. İdarecilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz büyük bir uyum içinde çalışmalarına devam ediyorlar." dedi.

Ohrid şehrine gidecek kafilede, 21 öğretmen ve 22 öğrenci yer alıyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Makedonya Karabük Eylül Güncel Haberler

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